Дава раскрыл доход от рекламы в Instagram

Популярный блогер и ведущий реалити-шоу «Дом-2» Давид Манукян поделился, что за один рекламный пост в Instagram получает около 500–600 тысяч рублей. Об этом он рассказал в эфире шоу «Есть вопросики» на YouTube.

Смотря, какая реклама. Есть там миллион-полтора рублей. За съёмки для одного крупного банка, мне заплатили почти два миллиона рублей, — заявил блогер.

При этом он отметил, что на себя деньги не тратит, предпочитая вкладывать заработанное в бизнес. По его словам, у него очень много домов в Москве, а в настоящее время он является застройщиком коттеджного посёлка. Несмотря на то что он всерьёз занялся предпринимательской деятельностью, он этого не афиширует.

Ранее стало известно, что самым высокооплачиваемым голливудским актёром является британский артист Дэниел Крейг. Примерный гонорар заработавшего больше всех звезды за две ленты — продолжения детектива «Достать ножи» — $100 млн. В 2020-м он подписал соответствующий контракт со стриминговым сервисом Netflix. На втором месте — Дуэйн Джонсон с $50 млн за ленту от Amazon «Красный циркуляр».