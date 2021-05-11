Дава посетил мемориал в память о погибших при стрельбе в Казани

Блогер Давид Манукян, также известный как Дава, посетил стихийный мемориал возле школы № 175 в Казани. Видео опубликовал Telegram-канал «Осторожно: новости».
На кадрах
Артист также в своём Instagram выразил соболезнования родственникам погибших.
Эта трагедия касается каждого из нас. Словами людей не вернуть... Помним. Любим. Скорбим, — написал он.
Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин приехал в Казань. Он уже
Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии.
В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.