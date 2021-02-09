Дава попросил Бузову вернуться в новой песне

https://static.news.ru/photo/b9cad21c-6abc-11eb-a5a4-96000091f725_660.jpg Давид Манукян Фото: instagram.com/dava_m

Рэпер Давид Манукян анонсировал в социальной сети выход своей новой песни под названием «Обнулила нас», которая посвящена его расставанию с телеведущей Ольгой Бузовой.

Певец опубликовал в Instagram фрагмент композиции и её обложку, на которой поклонники увидели силуэты мужчины и женщины, очень напоминающие звёздную пару.

Герой песни переживает тяжёлое расставание, рассказывая о том, что его возлюбленная «обнулила всё» и начала новую жизнь.

Старый плеер завис, повторяет: «Вернись!» — написал Манукян.

По его словам, трек «Обнулила нас» доступен для скачивания на всех цифровых площадках. Дава выразил надежду, что новая песня понравится поклонникам.

Бузова и Манукян расстались после того, как они 8 января сыграли свадьбу на Мальдивах. Стоит подчеркнуть, что заключение брака на Мальдивах не имеет в РФ юридической силы.

Между тем поклонники массово отписываются от Ольги Бузовой после того, как она опубликовала очередную песню про несчастную любовь. В композиции «Розовые очки» Бузова поведала миру о несчастной любви и страхе одиночества. Вышел клип спустя три дня после того, как она объявила о расставании с Манукяном. Этот факт насторожил поклонников, что сказалось на рейтинге клипа — всего 300 тысяч просмотров. Фанаты обвинили телеведущую в обмане и «предательстве», в частности в хайпе на расставании с возлюбленным, писал NEWS.ru.