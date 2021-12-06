Дава подарил квартиру бездомной пенсионерке

Блогер Давид Манукян, известный как Дава, подарил 72-летней пенсионерке квартиру. Бабушку Нину выгнала из дома собственная дочь. Об этом сообщает сообщество «Приднестровье online» во «ВКонтакте».

Я увидел в первый раз её на видео. Сразу была в голове мысль, что я хочу её увидеть и помочь. Я правда не понимаю, почему дети так поступают со своими родителями. Почему та её родила, вырастила, а сейчас такое отношение, — поделился блогер.

В опубликованном видеоролике Дава отводит бабушку в ресторан, где угощает ужином, а на следующий день приводит её в новую квартиру. Пенсионерка поблагодарила блогера и расплакалась. Дава добавил, что его не волнуют люди, которые назовут поступок очередным хайпом или пиаром.

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