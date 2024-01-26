Дава оценил отмену Киркорова и Лолиты после «голой» вечеринки Дава не стал обсуждать правильность отмены артистов после «голой» вечеринки

Фото: NEWS.ru

Дава

Вопрос о справедливости отмены топовых артистов, в числе которых Дмитрий Билан, Филипп Киркоров, Лолита, Анна Асти и другие, после «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой нужно задавать кому-нибудь другому, заявил Дава (настоящее имя Давид Манукян) на премии «Золотой орел» в ответ на просьбу корреспондента NEWS.ru прокомментировать случившееся. По словам певца, для него все мероприятие выглядело странно, поэтому он бы туда не пошел, даже если бы получил приглашение.

Нужно, наверное, не у меня спрашивать <...> Это такой вопрос, на который нужен долгий ответ, но мне было странно это видеть <...> Мне приглашения не было, но я бы и не пошел <...> Ну опять же, это выбор лично каждого, кто-то пошел, кто-то не пошел, — поделился Дава.

Известно, что после посещения «голой» вечеринки с наибольшими трудностями столкнулись Киркоров и Лолита Милявская. Концерты певицы уже отменили в нескольких городах, а сама она потеряла на этом миллионы рублей. Киркоров же привлек внимание налоговой службы. Суд взыскал с него почти 8 млн рублей.

Примечательно, что сам Дава попал в не меньший скандал в 2021 году после премии МузТВ. На мероприятие он приехал с Филиппом Киркоровым. Артисты вели себя как пара, что многие интерпретировали как пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). После этого Роскомнадзор организовал проверку телеканала МузТВ.