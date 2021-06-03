Дава неприятно удивил поклонников Бузовой, обозвав её музыкантов «клоакой»

https://static.news.ru/photo/6ff81e02-c4d4-11eb-a542-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова и Давид Манукян Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

«Мальдивский муж» Ольги Бузовой неприятно удивил и возмутил поклонников ведущей, оставив оскорбительный комментарий под её фото. Речь идёт о публикации снимка поющей ведущей, на котором она запечатлена вместе со своими музыкантами.

Блогер не оставил фото без внимания и подписал:

Так вот эта клоака, откуда всё дерьмо вытекает. Респект!

instagram.com/buzova86/

Поведение бывшего бойфренда Бузовой привело её поклонников в недоумение: ведь сам никому не известный Манукян «словил» славу и популярность только благодаря Ольге, считают фанаты ведущей. Поэтому подписчики стали обсуждать странную реакцию рэпера.

Некоторые решили, что Манукян снова участвует в каком-то шоу и оскорбление Ольги — это часть какого-то задания. Но многие сошлись на том, что Дава в очередной раз поступил не по-мужски в отношении бывшей невесты.

«После отношений с Олей ты как настоящий мужчина не писал бы такого, а просто промолчал и это называется вести себя достойно, но нет. Этим ты унизил себя и показал, что тебе либо завидно, либо обидно, либо ты просто обиженный мальчик. Но не мужчина! Уважающий себя мужчина языком трещать не будет», пишут в комментариях пользователи.

Как сообщалось ранее, звезда телешоу «Дом-2. Новая любовь» Алёна Рапунцель раскритиковала Давида Манукяна как ведущего главной телестройки страны. Рейтинговая участница считает, что бывшему кавалеру Бузовой самое место в TikTok-доме, а не на проекте о любви.