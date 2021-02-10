Мороз рассказала, как дочь пережила её развод с Богомоловым

https://static.news.ru/photo/01df50a6-6bb1-11eb-8fe6-96000091f725_660.jpg Дарья Мороз Фото: d_moroz/instagram.com

Самым сложным в процессе развода с режиссёром Константином Богомоловым было правильно объяснить ситуацию дочери. В таких переживаниях, которые пришлось пережить в 2018 году, призналась актриса Дарья Мороз.

По её словам, маленькая Аня справилась с ситуацией «достаточно гармонично».

Важно было подобрать нужные слова. <...> И то, как сейчас мы строим общение, когда она встречается с отцом или мы собираемся втроём, доказывает, что мы эти слова нашли, — рассказала Мороз в интервью порталу WomanHit.

Пара прожила в браке около восьми лет. Впрочем, по словам актрисы, официальный союз был заключён, скорее, по необходимости — ждали ребенка, вот и «решили, что так будет проще с документами». Однако, отметила Мороз, с годами «чувства развиваются, перетекают из одного состояния в другое либо исчезают». В итоге может случиться всё что угодно, а любовь «не застолбишь — ни кольцами, ни клятвами».

После расставания оба окунулись в работу, «перезапустив» свои карьерные устремления. Впрочем, Мороз до сих пор старается прислушиваться к мнению Богомолова. Именно бывший муж создал её нынешний имидж коротко стриженной блондинки.

Ранее, как писал NEWS.ru, актриса поделилась с фанатами трогательным фото с подросшей дочерью, которой сейчас десять лет.