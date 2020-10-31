Даня Милохин рассказал о дедовщине в детдоме и приёмных родителях

https://static.news.ru/photo/3eb386e0-1b58-11eb-8bab-fa163e074e61_660.jpg Фото: danya_milokhin/instagram.com

Блогер Даня Милохин стал гостем шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. В эфире 18-летний артист рассказал о тяжёлом детстве.

По словам Милохина, до 13 лет они с братом жили в детдоме. Там царила жестокость и дедовщина. Старшие ребята били младших за любую провинность. В частности, детей избивали за плохие оценки. Поэтому, когда Милохина с братом забрали в семью, возникшая буквально из ниоткуда свобода вскружила юноше голову. Сам блогер признаётся, что за первые годы здорово потрепал нервы приёмным родителям.

Сейчас Даня, несмотря на прошлые конфликт, хорошо общается с семьёй. В частности, он помогает родителям деньгами.

Вот сейчас папа хочет открывать бизнес, я обещал ему помочь и материально, и рекламой. Я родителям очень благодарен. Именно папа внушил мне, что нужно не просто верить в успех, а быть в нём уверенным. Я всегда всем говорил, что стану блогером, стану успешным, — рассказал знаменитый молодой человек в эфире «Вечернего Урганта».

Как ранее передавал NEWS.ru, Даня Милохин рассказал, что, несмотря на юный возраст, зарабатывает в соцсетях больше миллиона рублей в месяц.