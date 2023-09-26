Даня Милохин пожаловался на «муторную» работу в Дубае Даня Милохин: заниматься съемками в Дубае «дорого и муторно»

Тиктокер Даня Милохин пожаловался на трудности работы в Дубае, контентмейкеру стало тяжелее организовывать работу. В интервью YouTube-каналу «Мадонна Мур», блогер признался, что создавать новые видеоролики в городе, расположенном на побережье Персидского залива, «очень дорого и муторно». Он также пожаловался на трудности с поисками операторов и нужной аппаратуры. По словам Милохина, в России заниматься этой деятельностью намного проще.

В России я могу спокойно уехать куда-то в лес, придумать там какие-то костры, палатки с чуваками, снять все. У меня даже есть друзья, которые бесплатно меня снимут. Но в Дубае нужно прямо договариваться о съемке, нужно искать всех этих операторов, свет, это все очень дорого и муторно, — сказал тиктокер.

Ранее психотехнолог и нейрокоуч Александр Мир назвал Милохина жертвой западных инструментов психологического влияния. По словам эксперта, молодому человеку, выросшему в детдоме, необходимы дополнительное образование и психологическая поддержка от государства. Специалист также считает, что, в отличие от поющего патриотические песни SHAMAN, Милохин не имеет прочных жизненных ценностей.