Даня Милохин набил новую татуировку Даня Милохин набил на спине татуировку с изображением паука

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Даня Милохин

Блогер Даня Милохин набил новую татуировку. В Telegram-канале он опубликовал фотографию своей спины, по центру которой набит черный паук.

У Милохина есть множество тату на разных частях тела. Изображения имеются на руках, груди и животе. Блогер рассказывал, что все набитые татуировки не имеют никакого смысла.

Ранее блогер уехал из России, но позже признался, что скучает по друзьям, девушкам и русскому языку. Он говорил, что не планирует жить на родине постоянно, но хотел бы приезжать для заработков. Россиянин отмечал, что для возвращения ему предложили извиниться на видео и сделать фото с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. По его словам, он не против «вдохновлять детей и подростков».

Ранее Милохин в разговоре с фигуристкой Евгенией Медведевой на ее YouTube-шоу «БеС Комментариев» сообщил, что потерял контракт со Сбербанком на 90 млн рублей в год после того, как появился на музыкальной премии МУЗ ТВ в женском платье в 2021 году. Блогер заявил, что не сильно расстроился из-за случившегося и не жалеет о своем поступке. Милохин признался, что понимал, какой резонанс вызовет в обществе его образ, и сознательно пошел на это.