Даня Милохин готов привиться ради ресторанов

Российская телеведущая Ксения Собчак на фестивале «Жара» устроила опрос звёзд, кто из них уже привился, а кто пока не сделал укол. На этот вопрос в том числе ответил блогер Даня Милохин. Он признался, что пока не вакцинировался. Видео беседы телеведущая выложила в своём Telegram.

Пока не привился, но если мне скажут: «Дань, без этого нельзя», я привьюсь. Пока я не думаю, не забиваю себе голову этим, — сказал Милохин.

Однако, когда Собчак ему сказала, что тогда он не сможет ходить в рестораны, блогер не раздумывая сказал: «Привьюсь!»

Такой же вопрос ведущая задала и музыкантам Artik и Asti. Они также ответили отрицательно — прививку пока не ставили, «пока раздумывают».

Ранее российский режиссёр Никита Михалков высказался о культе Дани Милохина среди молодёжи, попытках организаторов ПМЭФ хайпануть на его приглашении на форум, а также о Сбербанке, который сделал блогера своим лицом. Михалков провёл аналогию между древнеримскими общественными туалетами и Милохиным.