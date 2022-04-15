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Шоу-бизнес

Данилко заявил, что не против выступить на территории России

13:46, 16 апреля 2022
Данилко заявил, что не против выступить на территории России Украинский артист Андрей Данилко Фото: Said Gadzhiev/Global Look Press
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Украинский артист Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, заявил, что он не против выступить в России. Певец рассказал, что может отправиться в тур по российским городам. Тем не менее Данилко уточнил, что в данный момент устроить тур невозможно по политическим причинам, пишет StarHit.

Я абсолютно не закрываю дверь, может произойти какой-то большой тур Сердючки по России, — заявил певец.

Несмотря на владение украинским языком, Данилко принципиально говорит на русском во всех интервью.

Ранее музыкант Данилко объяснил, почему многие российские звёзды шоу-бизнеса уезжают якобы в отпуск за границу. По его словам, коллеги могли покинуть Россию не только из-за страха, они вполне могли запланировать выходные.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить въезд в страну бизнесменам и деятелям культуры, покинувшим Россию после начала спецоперации. По мнению парламентария, они сделали осознанный выбор, а их поступок свидетельствует об «уродливом поведении».

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