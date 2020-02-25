https://static.news.ru/photo/e52b7898-5858-11ea-85fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Said Gadzhiev/Global Look Press

Украинский певец Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, раскрыл истинную причину провала Украины на Евровидении в 2018 году. По его словам, низкие оценки от жюри, которые получил украинский исполнитель Melovin, стали наказанием Киеву за скандал с Москвой.

По зрительским голосованиям он седьмой, то есть он в десятке. Какое там жюри решает — мы это видим? Не видим. Тем более что был такой вариант, что специально наказали Украину: не дали ни одного балла, потому что был скандал с Россией, когда они не приехали и не было трансляции, это очень большие деньги, — объяснил артист.

Он напомнил, что Киев фактически перекрыл России возможность участвовать в конкурсе 2017 года, запретив участнице от РФ Юлии Самойловой въезд на Украину, где и проходил музыкальный форум. Данилко подчеркнул, что певец Melovin выслушал «много гадостей» в свой адрес, из-за чего ему даже пришлось принимать успокоительное перед выступлением в финале, передаёт РИА Новости.

65-й конкурс «Евровидение» пройдёт в мае в Роттердаме. На Украине с выбором уже определились: в Нидерланды поедет группа Go-A с песней «Соловей». Кто будет представлять Россию, пока неизвестно. Продюсер и композитор Игорь Матвиенко предложил отправить на конкурс группу «Фабрика», писал NEWS.ru.