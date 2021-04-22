Данила Козловский впервые за долгое время показал фото с подросшей дочерью

https://static.news.ru/photo/cfbeb132-a401-11eb-9345-96000091f725_660.jpg Данила Козловский Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Актёр Данила Козловский опубликовал в сторис Instagram фотографии своей годовалой дочери Оды Валентины. На снимке девочка уже твёрдо стоит на ногах, слегка придерживаясь за коляску.

На другом фото актёр запечатлел , как целует своего ребёнка в кудрявую голову. На всех кадрах малышка показана со спины.

Мать девочки, Ольга Зуева, также редко публикует её снимки и не показывает лица наследницы.

Ода Валентина родилась в Америке. Данила Козловский присутствовал при её появлении на свет. Однако это не спасло пару от расставания.

Накануне Козловский рассказал, что расстался с супругой после пяти лет отношений. Пара начала встречаться в 2015 году. Он признался, что поступил «гадко» по отношению к ней, что она этого не заслуживала. Актёр также подтвердил, что его дочь остаётся с мамой в США, и его это тревожит, потому что «это непросто». Он отметил, что старается летать к ребёнку как можно чаще, хотя бы на несколько дней.