Данила Козловский впервые за долгое время показал фото с подросшей дочерью

Актёр Данила Козловский опубликовал в сторис Instagram фотографии своей годовалой дочери Оды Валентины. На снимке девочка уже твёрдо стоит на ногах, слегка придерживаясь за коляску.
На другом фото актёр
Мать девочки, Ольга Зуева, также редко публикует её снимки и не показывает лица наследницы.
Ода Валентина родилась в Америке. Данила Козловский присутствовал при её появлении на свет. Однако это не спасло пару от расставания.
Накануне Козловский рассказал, что расстался с супругой после пяти лет отношений. Пара начала встречаться в 2015 году. Он признался, что поступил «гадко» по отношению к ней, что она этого не заслуживала. Актёр также подтвердил, что его дочь остаётся с мамой в США, и его это тревожит, потому что «это непросто». Он отметил, что старается летать к ребёнку как можно чаще, хотя бы на несколько дней.