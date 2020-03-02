Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Бывшая жена известного музыканта Сергея Пархоменко заявила, что у неё похитили сыновей. Сделал это известный рэпер.

Дети отдыхали два месяца у рэпера Серёги в Харькове, после чего он привёз их в украинскую столицу к матери. Однако исполнитель заявил, что хочет воспитывать мальчиков один. Бывшая возлюбленная отказалась...