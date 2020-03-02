Гражданская жена актёра Данилы Козловского Ольга Зуева впервые опубликовала фото с дочерью.
Это первый совместный ребёнок звёздной пары.
Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе, — написала девушка под фотографией в Instagram.
Подписчики модели поздравили девушку с рождением первенца.
Ранее бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Аполлонова, которая недавно стала супругой баскетболиста Андрея Зубкова, поделилась со своими поклонниками радостной новостью. Она стала мамой в третий раз, писал NEWS.ru.
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