https://static.news.ru/photo/2ea3ff68-e2ac-11e9-9c2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/danaborisova_official

Телеведущая Дана Борисова прокомментировала задержание с кокаином звезды сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкарёвой. По её словам, употребление запрещённых препаратов всегда было отличительной особенностью российского шоу-бизнеса.

Сейчас употребляют различные соли — амфетамин и мефедрон, — рассказала она в беседе с URA.RU .

Борисова когда-то и сама страдала от наркотической зависимости. Выбраться из ситуации и бросить пагубную привычку ей помогли близкие и друзья. Она отметила, что наркотики являются общей бедой человечества, поэтому важно вовремя распознать беду и помочь зависимым людям.

Я сама была в аналогичной ситуации, только меня задержали за алкоголь. Ну, что могу сказать — прискорбно, — отметила Борисова, говоря о задержании Бочкарёвой.

Актрису якобы задержали 27 сентября. Сотрудники ДПС остановили Бочкарёву из-за подозрительного поведения. По данным издания, она самостоятельно достала свёрток с порошком и отдала его силовикам. Бочкарёва уже опровергла это сообщение, обещав обратиться в суд.