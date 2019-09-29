Телеведущая Дана Борисова прокомментировала задержание с кокаином звезды сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкарёвой. По её словам, употребление запрещённых препаратов всегда было отличительной особенностью российского шоу-бизнеса.
Сейчас употребляют различные соли — амфетамин и мефедрон, — рассказала она в беседе с URA.RU.
Борисова когда-то и сама страдала от наркотической зависимости. Выбраться из ситуации и бросить пагубную привычку ей помогли близкие и друзья. Она отметила, что наркотики являются общей бедой человечества, поэтому важно вовремя распознать беду и помочь зависимым людям.
Я сама была в аналогичной ситуации, только меня задержали за алкоголь. Ну, что могу сказать — прискорбно, — отметила Борисова, говоря о задержании Бочкарёвой.
Актрису якобы задержали 27 сентября. Сотрудники ДПС остановили Бочкарёву из-за подозрительного поведения. По данным издания, она самостоятельно достала свёрток с порошком и отдала его силовикам. Бочкарёва уже опровергла это сообщение, обещав обратиться в суд.
Позднее столичное ГУ МВД объявило о заведении уголовного дела в отношении неизвестной, у которой изъяли кокаин, а в Интернете появилось видео с задержанием за наркотики похожей на актрису женщины, писал News.ru.