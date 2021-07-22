Дана Борисова отреагировала на публикацию её дочерью переписки с отцом

Российская телеведущая Дана Борисова рассказала, как отец её 13-летней дочери Полины Максим Аксёнов регулярно вызывает полицию и органы опеки. Мужчина якобы считает, что знаменитая мать неважно исполняет родительские обязанности, правда, сам не прилагает усилий для воспитания ребёнка, передаёт «Московский комсомолец». Журналистка также отреагировала на публикацию своим ребёнком переписки с отцом, пока Борисова была в отъезде во Франции.

Они (Аксёнов и Полина. — NEWS.ru) виделись накануне, он скрутил ей руку! Вы же помните, что она наносила себе увечья, шрамы остались до сих пор. Она сейчас не носит открытую одежду, всё прикрывает. Они общались в машине, дочь не выдержала, выбежала. Но он ей вдогонку: «Ты опускаешься на дно, как твоя мать! Ей на тебя наплевать» Это его любимое, — отметила Борисова.

Дана считает: проблемы начались из-за запутанных и непростых отношений девочки с родственниками. В одном из своих интервью Борисова призналась, что дело не только в родителях: бабушка и дедушка Полины также достаточно долго не общались с внучкой. Дана убеждена: экстраординарными поступками ребёнок привлекает внимание, компенсируя недостаток родительского тепла. Также она добавила, что обратилась за помощью к детскому психиатру.

Как сообщалось ранее, российская телеведущая Дана Борисова в разговоре с NEWS.ru призналась, что стала жертвой сексуального насилия много лет назад, но имён не раскрыла, рассказала лишь детали произошедшего.