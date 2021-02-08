Дана Борисова отреагировала на интимное видео со своим участием

https://static.news.ru/photo/9731bdf0-69fa-11eb-997e-96000091f725_660.jpg Дана Борисова Фото: danaborisova_official/instagram.com

«Сливы» интимных фото и видео знаменитостей давно стали одним из трендов эпохи глобальной информатизации. Подобные материалы попадают в Сеть либо по злому умыслу, либо по невнимательности самих звёзд, зачем-то посылающих их неблагонадёжным знакомым.

Не успел кануть в Лету громкий случай с футболистом Артёмом Дзюбой, как во всемирной паутине появился новый повод для обсуждения известных персон — в открытом доступе оказался ролик, на кадрах которого телеведущая Дана Борисова якобы занимается самоудовлетворением.

Мне прислали ссылочку на это видео, и должна сказать, что девушка, которая на нём изображена, действительно очень похожа на меня. <...> В общем-то, скорее всего, это на самом деле я, но должна подчеркнуть, что запись была сделана очень давно, семь-восемь лет назад, ещё в то время, когда я активно употребляла наркотики, — рассказала звезда порталу ФАН.

По её словам, на видео присутствует «совершенно другая Дана» — иная причёска, другие интерьеры. Она добавила, что особой проблемы в появлении ролика в Сети нет, так как о своих «приключениях» на фоне приёма запрещённых веществ журналистка рассказала «уже везде».

Изначально видео появилось в одном из Telegram-каналов и быстро разошлось в Интернете. На кадрах видно, как 44-летняя звезда «Армейского магазина» сначала ласкает себе грудь, а затем опускает руки ниже, но камера при этом остаётся неподвижной. Где, как, кем и когда сделано видео, неизвестно.

Как писал NEWS.ru, в начале ноября в Интернете появилось видео, которое Дзюба снял на свой телефон. В этом ролике футболист занимается самоудовлетворением. После этого он был временно отлучён от сборной России. По словам главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, это было сделано для того, чтобы все могли «остыть». Экс-футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что отношение к футболисту в «Зените» после скандала не изменилось.