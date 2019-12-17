https://static.news.ru/photo/66a5c096-20e0-11ea-9baf-fa163e074e61_660.jpg Дана Борисова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская телеведущая Дана Борисова пожаловалась на исчезновение её собаки. Но она отметила, что вскоре животное ей вернули.

Таким образом звезда шоу-бизнеса объяснила заплаканный вид на сторис в своём Instagram. По словам женщины, на кадрах она не была в состоянии алкогольного опьянения, как многие подумали, а сильно расстроилась и переживала, передаёт Национальная служба новостей.

У меня пропала собака Мишель. Я созависимая с этой собакой. Эта собака для меня сейчас всё, эта собака — мой самый близкий человек. И её нет. Не могу найти. Уже я вызвала полицию. Говорю — ищите, — рассказала Борисова.

Она добавила, что готова пройти медицинское обследование, чтобы доказать свою «чистоту». Журналистка также заявила, что собаку не отдаст.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь Даны Борисовой оказалась в одной из столичных больниц после скандала в доме известной телеведущей. Об этом сама Полина рассказала в своём микроблоге.

По словам девочки, нынешний конфликт никак не связан с тем, что написала в Instagram её звёздная мама. Она подчеркнула, что никак не портила её рукописи, не обливала, не жгла и тем более не выкидывала их. 12-летняя наследница призналась, что не в обиде на родительницу и надеется на скорое примирение.