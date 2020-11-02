Дана Борисова обвинила экс-супруга в избиении дочери

https://static.news.ru/photo/7cb6c28c-1d00-11eb-8505-fa163e074e61_660.jpg Дана Борисова Фото: instagram.com/danaborisova_official

Бывший супруг телеведущей Даны Борисовой Максим Аксёнов избил свою дочь. Об этом знаменитость рассказала в социальной сети.

По словам Борисовой, инцидент случился 30 октября в квартире мужа и его родителей. Её 13-летняя дочь Полина пришла навестить отца, после чего завязался конфликт.

С порога стал оскорблять Полину. Ты страшная, ты жирная, ты никто — вся в мать. Потом набросился, повалил на пол и избил ремнём, — сообщила в Instagram звезда.

По её словам, дедушка и бабушка Полины находились в другой комнате и не вмешивались, чтобы «не мешать воспитывать ребёнка». Телеведущая заявила о травмах у девочки — у дочки вывихнут палец, а по всему телу следы от ремня, передаёт «Вечерняя Москва».

Борисова поинтересовалась у подписчиков, как можно наказать мужчину. Фанаты посоветовали снять побои и написать заявление в полицию.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что придерживается строгих взглядов по воспитанию детей. Он подчеркнул, что не является сторонником наказаний, однако иногда этого не удаётся избежать. Белорусский лидер не стал отрицать, что его старший сын Виктор в детстве «получал ремнём», а средний сын Дмитрий, увидев наказание брата, вёл себя спокойно, чтобы его не постигла та же участь. При этом Лукашенко подчеркнул, что никогда не наказывал младшего сына, так как он этого «не заслуживал», писал NEWS.ru.