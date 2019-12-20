https://static.news.ru/photo/4d842122-24c6-11ea-90b6-fa163e074e61_660.jpg Дана Борисова Фото: danaborisova_official/instagram.com

Российская телеведущая Дана Борисова, как и обещала, выложила в Сеть результаты анализов на наличие в организме наркотических и психотропных веществ. По её словам, она сдавала венозную кровь. Медики не нашли никаких запрещённых препаратов в полученном материале.

Кроме того, Борисова обратилась к своей дочери — Полине. Журналистка поблагодарила ребёнка «за всю грязь», которую женщина получает от чада взамен на «понимание и любовь».

Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь Даны Борисовой оказалась в одной из столичных больниц после скандала в доме известной телеведущей. Об этом сама Полина рассказала в своём микроблоге.

По словам девочки, нынешний конфликт никак не связан с тем, что написала в Instagram её звёздная мама. Она подчеркнула, что никак не портила её рукописи, не обливала, не жгла и тем более не выкидывала их. 12-летняя наследница призналась, что не в обиде на родительницу и надеется на скорое примирение.