Дана Борисова Дана Борисова Фото: danaborisova_official/instagram.com

Российская телеведущая Дана Борисова, как и обещала, выложила в Сеть результаты анализов на наличие в организме наркотических и психотропных веществ. По её словам, она сдавала венозную кровь. Медики не нашли никаких запрещённых препаратов в полученном материале.

Кроме того, Борисова обратилась к своей дочери — Полине. Журналистка поблагодарила ребёнка «за всю грязь», которую женщина получает от чада взамен на «понимание и любовь».

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Это данные венозной крови самой лучшей Московской химикически токсической токсикологии на Симферопольском бульваре .Наркотических средств психотропных веществ необнаружено.Стоимость теста только на венозную кровь 15 тысяч рублей.А я сдала ещё Волосы на наркотики ,стоимость примерно такая же и мочу А также сдала все абсолютно индефитичные тесты в первом меде на пирогова.Тоже жду ответ и оттуда .Люди ,почему вы такие жестокие ,злобные ,я главное любите добивать всех ,кто слегка упал???У меня Нет ответа на эти вопросы . @drmasliev спасибо ,что ты Есть и что ты не такой Спасибо тебе и любимая @polinaxenova_ за всю грязь,которую получаю от тебя взамен на понимание и любовь

Публикация от Dana Borisova (@danaborisova_official)

Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь Даны Борисовой оказалась в одной из столичных больниц после скандала в доме известной телеведущей. Об этом сама Полина рассказала в своём микроблоге.

По словам девочки, нынешний конфликт никак не связан с тем, что написала в Instagram её звёздная мама. Она подчеркнула, что никак не портила её рукописи, не обливала, не жгла и тем более не выкидывала их. 12-летняя наследница призналась, что не в обиде на родительницу и надеется на скорое примирение.

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