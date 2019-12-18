Телеведущая Дана Борисова решительно намерена обнародовать результаты своего теста на наличие в организме запрещённых веществ. Так она пытается доказать общественности, что её нестабильное эмоциональное состояние связано с другими причинами.
В доказательство телеведущая даже привела слова своего лечащего врача, что она страдает биполярным расстройством личности. Но 18 декабря вновь появилась информация о том, что Борисова снова вызвала «скорую». Якобы даже прибывшие врачи диагностировали у артистки абстинентный синдром, в простонародье называемый «ломкой», от приёма запрещённых веществ и оказали звезде необходимую помощь,
Дана Борисова тут же опровергла появившуюся информацию в своём микроблоге. Она заявила, что никаких врачей не вызывала, а период трезвости не прерывала уже два с половиной года.