https://static.news.ru/photo/a9b506d8-21e6-11ea-945f-fa163e074e61_660.jpg Дана Борисова Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/Global Look Press

Телеведущая Дана Борисова решительно намерена обнародовать результаты своего теста на наличие в организме запрещённых веществ. Так она пытается доказать общественности, что её нестабильное эмоциональное состояние связано с другими причинами.

В доказательство телеведущая даже привела слова своего лечащего врача, что она страдает биполярным расстройством личности. Но 18 декабря вновь появилась информация о том, что Борисова снова вызвала «скорую». Якобы даже прибывшие врачи диагностировали у артистки абстинентный синдром, в простонародье называемый «ломкой», от приёма запрещённых веществ и оказали звезде необходимую помощь,

Дана Борисова тут же опровергла появившуюся информацию в своём микроблоге. Она заявила, что никаких врачей не вызывала, а период трезвости не прерывала уже два с половиной года.

Борисова пообещала, что в ближайшее время в сопровождении «главного доктора ЗОЖ» отправится в «крутую» клинику для сдачи анализов, результаты которых впоследствии, видимо, будут преданы огласке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская телеведущая Дана Борисова пожаловалась на исчезновение её собаки. Но она отметила, что вскоре животное ей вернули.