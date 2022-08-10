«Дамоклов меч»: Кушанашвили намекнул на проблемы у Урганта Кушанашвили прокомментировал возможную участь Урганта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иван Ургант

Отар Кушанащвили прокомментировал положение , в котором сейчас оказался Иван Ургант. Журналист на своём YouTube-канале дал понять, что тучи над популярным телеведущим уже сгущаются.

Хочу ли я, чтобы над Ургантом навис дамоклов меч? Не хочу. Он там, правда, уже висит, — резюмировал Кушанашвили.

Журналист намекнул на то, что дела у Урганта идут не очень хорошо, а карьера его под вопросом. Появится ли снова артист на телевидении, пока неясно.

Ургант оказался в подвешенном положении после того, как с началом спецоперации по защите Донбасса опубликовал в своём блоге чёрный квадрат, а после — антивоенный призыв. После этого телеведущий уехал в Израиль, но вскоре вернулся. Известно, что сейчас он выступает ведущим на различных мероприятиях. О возобновлении его юмористического шоу «Вечерний Ургант» информации нет.

Ранее Иван Ургант в саркастичной манере отреагировал на своё попадание в чёрные списки Госдумы, которые ранее создала Группа расследования антироссийской деятельности. В частности, он предложил распространить ответственность на ближайших родственников «запятнанных» деятелей, а также дать им возможность отречься от родных.