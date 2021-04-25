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«Дал року»: Сергей Пенкин оказался Крокодилом Геной в шоу «Маска»

21:25, 25 апреля 2021
Фото: vk.com/ntvmaska

Сергей Пенкин оказался приглашённым гостем в костюме Крокодила Гены на шоу «Маска». Профессиональный артист исполнил хит 90-х группы «Моральный кодекс» и буквально завёл всю публику в эфире телеканала НТВ.

Композиция «До свиданья, мама!» была исполнена с такой зажигательной энергетикой, как позже отметили телезрители, что заставила судей вскочить с места, танцевать и подпевать.

Личность артиста не стала загадкой для членов жюри. Судьи единодушно назвали имя Пенкина, хотя звучала и фамилия Буйнов.

Я милого узнаю по походке. Я тебя узнал, как только ты ещё вышел на сцену и не начал петь, — сказал Филипп Киркоров.

Вторым приглашённым гостем шоу станет Мишка, зрители считают, что под этой маской может скрываться Анита Цой.

Масок в проекте остаётся всё меньше. Выступили в новом выпуске Неваляшка и Змея, в очередной раз удивив исполнением уже известных хитов зрителей.

Как сообщалось ранее, певец Филипп Киркоров признался, что эмоционально переживает каждое разоблачение на шоу «Маска». У него даже «слёзы Носорога до сих пор перед глазами стоят», которого выгнали в прошлый раз. Но при этом звезда понимает, что так надо поступать.

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