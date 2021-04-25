«Дал року»: Сергей Пенкин оказался Крокодилом Геной в шоу «Маска»

Сергей Пенкин оказался приглашённым гостем в костюме Крокодила Гены на шоу «Маска». Профессиональный артист исполнил хит 90-х группы «Моральный кодекс» и буквально завёл всю публику в эфире телеканала НТВ.
Композиция «До свиданья, мама!» была
Личность артиста не стала загадкой для членов жюри. Судьи единодушно назвали имя Пенкина, хотя звучала и фамилия Буйнов.
Я милого узнаю по походке. Я тебя узнал, как только ты ещё вышел на сцену и не начал петь, — сказал Филипп Киркоров.
Вторым приглашённым гостем шоу станет Мишка, зрители считают, что под этой маской может скрываться Анита Цой.
Масок в проекте остаётся всё меньше. Выступили в новом выпуске Неваляшка и Змея, в очередной раз удивив исполнением уже известных хитов зрителей.
Как сообщалось ранее, певец Филипп Киркоров признался, что эмоционально переживает каждое разоблачение на шоу «Маска». У него даже «слёзы Носорога до сих пор перед глазами стоят», которого выгнали в прошлый раз. Но при этом звезда понимает, что так надо поступать.