«Дал по морде»: Стас Михайлов рассказал, за что избил Шнурова Стас Михайлов рассказал, как побил Шнурова из-за оскорбительной рифмы в песне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стас Михайлов

Российский певец Стас Михайлов в YouTube-шоу «Вопрос Ребром» рассказал, как в 2014 году избил лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. По словам исполнителя, сначала тот придумал оскорбительную рифму к имени «Стас», после чего спел о Михайлове и больной онкологией Жанне Фриске в песне «Любит наш народ», нелицеприятно отозвавшись об их творчестве.

Как-то так попробовал пошутить Шнур [Сергей Шнуров] и это закончилось тем, что я ему дал по морде. Знаете, как началось-то? Тогда еще была жива Жанна Фриске, она уже болела... И он спел песню «Стас Михайлов, Жанна Фриске, у народа, что-то там, две сосиски». Ну бредовое что-то. Я ему сказал: «Ты так не делай, потому что закончится плохо». Он сделал еще какую-то рифму. Ну так и получилось, — пояснил Михайлов.

Ранее Михайлов признался, что после инъекции ботоксом в лоб у него перестала подниматься одна бровь. После этого он, по его словам, прекратил эксперименты с косметологией. Исполнитель также рассказал, что делал себе пересадку волос и сильно похудел, чтобы ощущать себя лучше.

В феврале Федеральная налоговая служба закрыла продюсерский центр певца Стаса Михайлова «Творческая мастерская». Музыкант сам подал заявление о ликвидации юрлица.

Причиной ликвидации продюсерского центра стала низкая прибыль, в 2021 году «Творческой мастерской» удалось выручить 5,9 млн рублей, при этом прибыль составила около 685 тысяч. В общей сложности центр просуществовал 12 лет, концентрируясь в основном на сферах исполнительского мастерства и телевизионном контенте, а также на вещании.