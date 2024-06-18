«Столько внимания»: Анкудинова раскрыла, как относится к SHAMAN Анкудинова заявила, что с уважением относится к творчеству SHAMAN

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Диана Анкудинова

Певица Диана Анкудинова на премьере фильма «Тур с Иванушками» рассказала NEWS.ru, что с уважением относится к творчеству SHAMAN (Ярослав Дронов). Она отметила, что желает всем артистам такого внимания, которое сейчас получает ее коллега.

Я отношусь к творчеству любого исполнителя с уважением, потому что если исполнитель добился каких-то высот, значит он правда этого достоин, он правда очень много сделал. SHAMAN я на самом деле знаю давно, в плане, знакома с его творчеством. И я очень рада за него просто, что он сейчас получил столько внимания и получает. Дай Бог всем артистам такого внимания, на самом деле, — сказала Анкудинова.

Ранее поэт и музыкант Александр Новиков заявил, что SHAMAN, повязывая российский флаг на руку, «унижает святыню». Кроме того, по его мнению, псевдоним артиста, написанный на английском языке, является непатриотичным. Новиков уверен, что это делается из-за стереотипа о том, что все, написанное на иностранном языке, кажется более привлекательным.

По словам музыканта, «доморощенные маркетологи» не понимают, что сейчас названия на английском языке имеют обратный эффект. Он добавил, что россияне теперь изучают язык по названиям ракет, которые бьют по мирным кварталам.