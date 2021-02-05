Дагестанская порнозвезда объяснилась по ситуации с Нурмагомедовым

https://static.news.ru/photo/ecbd2e7c-68c3-11eb-9416-96000091f725_660.jpg Фото: kira_queen/vk.com

Ада Махачева, известная под псевдонимом Кира Квин, рассказала, что её слова про Хабиба Нурмагомедова переврали. По словам порноактрисы, спортсмен не назначал за её голову награду в виде автомобиля Mercedes.

В беседе с журналистом «КП — Северный Кавказ» Махачева призвала людей, которые распространяют ложные сведения о ней, остановиться.

Я этого не заявляла! Всё перевернули с ног на голову и исказили мои слова. Остановитесь пожалуйста! У меня сейчас просто истерика, — сказала актриса.

Она пообещала записать видеообращение по поводу произошедшего, когда «придёт в себя».

Ранее в соцсетях и прессе появился ролик с участием Махачевой — она в интервью блогеру BirdLaw якобы заявила, что Хабиб обещал дорогую машину за её голову. Сам блогер опубликовал нарезку из высказываний звезды кино для взрослых о преследовании и покушениях на жизнь.

Вероятно, он намеренно связал по смыслу все фразы с известным спортсменом, даже те, которые к Нурмагомедову не имели никакого отношения, пишет KP.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что бельгийский суд приговорил беженца из Дагестана Шамиля Маликова, более известного в соцсетях как Шамиль Скайповский, к пяти годам тюрьмы за призывы к джихаду и насилию в отношении представителей других религиозных и этнических групп, а также за угрозы порноактрисе Кире Квин (Аде Махачевой).