Дагестанцы требуют разобраться с местной «Ким Кардашьян» SHOT: в Дагестане требуют разобраться с местной «Ким Кардашьян» из-за ее нарядов

Жители Дагестана потребовали разобраться с певицей Ашерой, которую называют местной «Ким Кардашьян», сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, граждане возмущены ее выступлениями в откровенных нарядах.

Как передает канал, негативные комментарии об артистке появились после ее концерта, во время которого она вышла на сцену в коротком платье. Зрителей смутили некоторые части тела певицы, из-за чего ее сравнили со «стриптизершей». В ответ Ашера заявила, что выглядит шикарно и еще раз в этом убедилась.

Мне вообще интересно, кто-нибудь вообще ходит на эти стриптиз-концерты? — написал один из пользователей.

В скандал также вмешался помощник мэра Махачкалы и общественный деятель Булач Чанкалаев. Он призвал родных и близких Ашеры «разобраться» с певицей, пока «жизнь не разобралась с ней сама».

Ранее в Санкт-Петербурге солист группы «Щенки» Максим Моисеев, более известный как Максим Тесли, появился на концерте в одном носке, надетом на половые органы. Музыканта арестовали на 10 суток за мелкое хулиганство. После этого артист раскаялся за «голое» выступление и заявил, что это было глупым и неуместным поступком.