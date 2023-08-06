«Да, я просила»: Слава рассказала о «вымогательстве» денег у Хайдарова Певица Слава призналась, что просила у хирурга Тимура Хайдарова 5 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская певица Слава (Анастасия Сланевская)

Российская певица Слава (Анастасия Сланевская) в своем блоге Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) призналась, что просила у хирурга Тимура Хайдарова денежную компенсацию в размере 5 млн рублей после проведенной операции на груди. По словам исполнительницы, таким образом она пыталась покрыть расходы на повторное хирургическое вмешательство и отменённые выступления. Слава подчеркнула, что не считает свою просьбу вымогательством.

Я написала Хайдарову и сообщила, что мне нужна компенсация пять миллионов, пять. Потому что у меня работа, потому что... ну вы все понимаете. Дебильная ситуация максимально. Он мне сказал, это — вымогательство. Вымогательство? То есть я сделала у него грудь, я пошла к другому врачу... Прошел год, и мне сделали шикарную грудь. Никаких шрамов, никаких рубцов, ничего... Да, я просила у него пять миллионов. Но это не вымогательство, это просто компенсация, — сообщила певица.

Слава добавила, что решилась записать видео с признанием после того, как сторона Хайдарова начала публиковать личную переписку с артисткой. Она также заметила, что пообещала Хайдарову выложить информацию о своей операции в сеть, если он не заплатит ей деньги. Однако потом передумала брать деньги у хирурга и выложила видео в Интернет.

Когда вся эта заварушка началась, я не знала о других пострадавших. Это был разговор между пациентом и хирургом. Я не знала, что откроется ящик Пандоры, слава богу, что я это сделала, — сказала Слава.

Ранее клиника хирурга Тимура Хайдарова опубликовала переписку певицы Славы после того, как артистка пожаловалась на некачественную операцию по подтяжке груди. Канал разместил аудиосообщение, предположительно, записанное исполнительницей, в котором та жалуется некоей Марине на боли после принятия алкоголя, запрещенного в период реабилитации.