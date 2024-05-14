«Да идите вы»: Кучера о предложении порвать американский паспорт сына Оскар Кучера отказался рвать американский паспорт своего сына, вопреки хейту

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Оскар Кучера

Актер Оскар Кучера заявил, что у его сына действительно есть двойное гражданство: РФ и США. Артист в шоу «Сорян, это подкаст» заявил, что, несмотря на хейт, не станет рвать или сжигать паспорт своего ребенка. Он назвал это делом принципа.

Я ничего не должен никаким хейтерам. Мой сын получал гражданство в другое время, в другом мире. До ковида, до войны, до всего. Почему я, такой ура-патриот, сейчас должен: «Ребят, я за вас паспорт рву!» Да идите вы на фиг. Не хочу принципиально, просто принципиально, — сказал Кучера.

Актер на вопрос, были ли звонки от чиновников с просьбой отказаться от американского гражданства сына, заявил, что подобное предлагать могут только неразумные люди. В российском руководстве таких нет, считает он.

Ранее стало известно, что украинская певица Таисия Повалий получила гражданство России и проголосовала на выборах президента РФ. Артистка заявила, что отдала свой голос за счастливое будущее страны. По словам звезды, она гордится тем, что является частью великого народа.

До этого певица Любовь Успенская рассказала, что решила получить российское гражданство. Исполнительница родилась на Украине и долгое время жила в США, но теперь они с дочерью намерены остаться в России.