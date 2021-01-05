Cыну Плющенко и Рудковской исполнилось восемь лет

https://static.news.ru/photo/581e46e8-50c7-11eb-8a66-fa163e074e61_660.jpg Александр Плющенко Фото: instagram.com/plushenkoofficial

Старшему сыну продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко исполнилось восемь лет. Александр Плющенко тоже занимается фигурным катанием и уже выигрывает турниры в своей возрастной категории.

С днём рождения, чемпион! Сане — 8 лет, — подписал подборку его фото в Instagram Евгений Плющенко.

Почти те же самые фотографии выложила в своём Instagram и мать именинника.

С днём рождения, Санечка! Будь сильным, здоровым и счастливым! Мы тебя очень любим! — подписала фото Яна Рудковская.

Многие поклонники звёздного семейства откликнулись поздравлениями и пожелали мальчику дальнейших успехов и «доброй дороги по жизни».

Как писал NEWS.ru, Дима Билан навестил сына Рудковской и Плющенко Сашу на съёмочной площадке. Крёстный папа посмотрел, как Гном Гномыч снимается в ленте Тины Канделаки и Сергея Шнурова. Сериал называется «Чума», в нём также играют Зоя Бербер, Иван Охлобыстин, Вячеслав Чепурченко и другие известные актёры. Судя по отзыву, Билан остался очень доволен встречей с юным актёром.

Кроме съёмок в кино сын звёздной пары занимается фигурным катанием в школе своего отца Евгения Плющенко. Саша уже сам зарабатывает на рекламе и участии в проектах.