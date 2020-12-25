Цымбалюк-Романовской за деньги предлагали прийти на похороны Джигарханяна

https://static.news.ru/photo/899f37ba-46b6-11eb-ae13-fa163e074e61_660.jpg Виталина Цымбалюк-Романовская Фото: vitalinaromanovskaya/instagram.com

Скандально известная бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская не присутствовала на похоронах артиста. Оказалось, что продюсеры шоу Андрея Малахова предлагали украинской пианистке за миллион рублей посетить траурное мероприятие.

Хочу сообщить всем, что мне эта программа предлагала миллионный гонорар за приход на прощание, за появление у гроба, но я отказалась. Поскольку понимала, что меня хотят публично унизить на камеру, — рассказала Цымбалюк-Романовская журналистам «Дни.ру».

Бывшая жена Джигарханяна уверена, что её не допустили бы к гробу бывшего мужа. Она утверждает, что многочисленная охрана предназначалась исключительно для неё, поскольку на церемонию прощания пригласили малое количество людей.

Пианистка считает, что невозможность сенсации так огорчила Малахова, что он спустя 40 дней с момента смерти Джигарханяна продолжает «пляски на костях».

Цымбалюк-Романовская была третьей женой Армена Борисовича. Брак с ней длился с 25 февраля 2016 года по 27 ноября 2017 года. С 18 июня 2015 по октябрь 2017 года она занимала должность директора театра Джигарханяна.

Как писал NEWS.ru, пасынок артиста Степан признался, что отчим лишь раз вспомнил бывшую жену. Это произошло, когда актёр смотрел передачу о морских паразитах. Тогда Степан задался вопросом, как природа создаёт таких существ, на что Армен Борисович ответил, что эти «создания хотя бы не предают и не обманывают». Пасынок уверен, что актёр имел в виду Виталину.

Джигарханян скончался 14 ноября в возрасте 85 лет. Его смерть не была скоропостижной. Состояние артиста значительно ухудшилось после дня рождения.