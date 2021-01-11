Цымбалюк-Романовская выложила видео прогулки по Гаграм

Бывшая супруга скончавшегося актёра Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская провела новогодние каникулы в Сочи и Абхазии. В своей социальной сети светская львица выложила трогательное видео, запечатлевшее прогулку по городу Гагра.
Так, на представленных кадрах Цымбалюк-Романовская предстала в короткой шубе из комбинированного меха с отделкой каракулем и кожей. Бывшая супруга Джигарханяна продемонстрировала поклонникам улицы, по которым она гуляла в детстве.
Воздух здесь такой, какого я нигде в мире больше не нашла, — отметила Цымбалюк-Романовская.
Она также добавила, что в Гаграх изумительные заказы и эвкалипты.
Армен Джигарханян скончался 14 ноября в возрасте 85 лет. Его смерть не была скоропостижной. Состояние артиста значительно ухудшилось после дня рождения.
Как сообщал NEWS.ru, ранее Виталину Цымбалюк-Романовскую заподозрили в новом романе. Поводом послужило её фото с пляжа Ривьера в Сочи, которое она опубликовала в Instagram, дополнив нежным признанием.