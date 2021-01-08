Цымбалюк-Романовская рассказала, с кем отдыхает в Гагре

Бывшая супруга скончавшегося актёра Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская показала, как отдыхает на каникулах в Гагре, и рассказала, кто составляет ей компанию.
В своём Instagram пианистка
Мой «зимний вечер в Гаграх». Как прекрасно, когда можно вернуться в детство хотя бы на 1 день. Такой день мне подарили мои замечательные новые друзья, — написала она.
Бывшая супруга Джигарханяна сообщила также, что вскоре опубликует новую порцию фото и видео с отдыха.
Как сообщал NEWS.ru, ранее Виталину Цымбалюк-Романовскую заподозрили в новом романе. Поводом послужило её фото с пляжа Ривьера в Сочи, которое она опубликовала в Instagram, дополнив нежным признанием.