Цымбалюк-Романовская рассказала, с кем отдыхает в Гагре

https://static.news.ru/photo/7c12f9ec-52b9-11eb-b5b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывшая супруга скончавшегося актёра Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская показала, как отдыхает на каникулах в Гагре, и рассказала, кто составляет ей компанию.

В своём Instagram пианистка показала видео с красивыми видами морского побережья под песню Шарля Азнавура «Вечная любовь». Также она разместила пару фотографий вида на море с берега. Судя по метке геолокации, она находилась в тот момент в Гагре. Цымбалюк-Романовская рассказала и о том, кто составляет ей компанию в этом отдыхе.

Мой «зимний вечер в Гаграх». Как прекрасно, когда можно вернуться в детство хотя бы на 1 день. Такой день мне подарили мои замечательные новые друзья, — написала она.

Бывшая супруга Джигарханяна сообщила также, что вскоре опубликует новую порцию фото и видео с отдыха.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Виталину Цымбалюк-Романовскую заподозрили в новом романе. Поводом послужило её фото с пляжа Ривьера в Сочи, которое она опубликовала в Instagram, дополнив нежным признанием.