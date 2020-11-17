Цымбалюк-Романовская рассказала, что могло бы продлить Джигарханяну жизнь

https://static.news.ru/photo/3bf62f24-2897-11eb-85b9-fa163e074e61_660.jpg Виталина Цымбалюк-Романовская, Армен Джигарханян Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya

Третья жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская озвучила свою версию того, что мешало её бывшему мужу прожить дольше. По версии пианистки, актёр жил «своим театром», а его в последние годы «окружили сиделки».

То, что творилось вокруг персоны актёра в последнее время, и сократило его жизнь, уверена Цымбалюк-Романовская. По версии пианистки, Джигарханяну стоило вернуться к людям, а не тихо и медленно угасать в затворничестве.

Вы же должны понимать, что такое артист! Он жил своим театром, он жил работой, и это наполняло его энергией. А его сиделками окружили. Я советовалась с врачами, мне объясняли, что нужно делать. Если бы он вернулся в социум, то прожил бы дольше, — отметила пианистка.

Третья жена актёра добавила, что им в последнее время не давали видеться, хотя поводов для встреч хватало. К тому же бывшего мужа, по версии пианистки, лишили сотового телефона и он даже «не мог позвонить» ей. Одного Джигарханяна тоже никуда не выпускали, поскольку его родственникам якобы «везде мерещилась» Цымбалюк-Романовская.

Родственники актёра боялись, что бывшая жена встретиться с ним и «наговорит ему гадостей», считает пианистка, передаёт Teleprogramma.pro.

Ранее NEWS.ru сообщал, что художник Никас Сафронов и близкий друг актёра Армена Джигарханяна раскритиковал его бывшую супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую за отказ идти на похороны артиста.