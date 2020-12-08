Цымбалюк-Романовская показала роскошный букет от тайного поклонника

https://static.news.ru/photo/c1dbfb72-395a-11eb-b9ec-fa163e074e61_660.jpg Виталина Цымбалюк-Романовская Фото: vitalinaromanovskaya/instagram.com

Экс-жена покойного Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала в Instagram фото букета из белых роз. 8 декабря пианистке исполнилось 42 года, но чей это был подарок, она не сообщила.

Доброе утро, мир! — подписала она фото.

О своём дне рождения Цымбалюк-Романовская ничего не написала, но её подписчики сразу всё поняли и принялись поздравлять, делая комплименты и сравнивая её с прекрасными розами. Некоторые поклонники пианистки попросили уже раскрыть имя нового поклонника, который дарит ей такие роскошные букеты.

Как писал NEWS.ru, Цымбалюк-Романовская накануне девяти дней со дня смерти артиста решила остричь волосы. Светская львица поспешила посетить парикмахерскую и рассказала об этом своим подписчикам. По её словам, она спросила у мастера, могут ли обрезанные волосы убрать «плохую информацию». Парикмахер многозначительно ответила, что стрижка «убирает всё, весь негатив». К сожалению фанатов, Цымбалюк-Романовская не продемонстрировала конечный результат преображения. Ограничилась только тем, что по возвращении домой решила дополнительно очистить пространство с помощью церковной свечи.

В ночь на 14 ноября Джигарханяна не стало. Артисту было 85 лет, свой юбилей он отпраздновал 3 октября. На мероприятии режиссёр появился в инвалидном кресле. Состояние его здоровья вызвало слёзы у многих гостей. Артист скончался от остановки сердца.