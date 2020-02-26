https://static.news.ru/photo/7a911ce6-5870-11ea-8677-fa163e074e61_660.jpg Виталина Цымбалюк-Романовская Фото: vitalinaromanovskaya/instagram.com

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская отреагировала на сравнение с молодой супругой Петросяна. По её словам, её это нисколько не задевает, ведь Татьяна Брухунова вызывает у неё уважение.

Татьяна, я считаю, человек очень воспитанный, талантливый, тактичный. И так же, как я, достойна находиться рядом с уважаемым человеком. Я очень положительно к ней отношусь, — пояснила она в интервью «КП-Урал».

На вопрос о её манере одеваться пианистка заметила, что Брухунова никому не навязывает свой стиль. Тот факт, что она часто демонстрирует одежду в Instagram, не повод для её осуждения.

Мало ли кто чем увлекается в жизни. Между прочим, у меня сейчас тоже есть небольшой проект со стилистами. Поклонники же следят, как мы одеваемся, — заключила она.

Ранее, как писал NEWS.ru, Цымбалюк-Романовская впервые после развода решилась на сенсационное признание. В эфире телеканала женщина заявила, что они потеряли друг друга, но она до сих пор любит и готова принять режиссёра.

Джигарханян и Цымбалюк-Романовская расстались в 2017 году после двух лет брака. Режиссёр, который был старше своей супруги на 40 лет, обвинил её в мошенничестве и покушении на свою жизнь. После развода Джигарханян воссоединился с прежней женой Татьяной Власовой.