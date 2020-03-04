https://static.news.ru/photo/c219b172-5e29-11ea-818d-fa163e074e61_660.jpg Виталина Цымбалюк-Романовская Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Бывшая жена актёра Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что не согласна с решением суда, по которому она должна выплатить 1,067 млн рублей бизнесмену Юрию Растегину, и намерена его обжаловать. Пианистка взяла у Растегина деньги на ремонт московской квартиры на улице Малогвардейской, бизнесмен дал их авансом в счёт половины квартиры в районе Арбата, которую позже он выкупил у Джигарханяна.

Деньги я потратила на ремонт. Растегин рассчитывался с Арменом Борисовичем за приобретение его недвижимости. И он в итоге потом её приобрел. Если бы я брала в долг, то отдала, — заявила порталу Teleprogramma Цымбалюк-Романовская.

Она также подчеркнула, что решение суда её не расстроило, так как у неё «в жизни вообще не бывает шока». Её заботит только нарушение прав: почему суд не принял ни одного ходатайства от адвоката и не рассмотрел встречный иск.

Как писал NEWS.ru, Виталина Цымбалюк-Романовская опровергла информацию о том, что является фигурантом уголовного дела. Бывшая жена актёра заявила, что никакого дела нет, а есть вымогательство со стороны адвокатов Джигарханяна. Пианистка утверждает, что юристы требуют от неё 15 млн рублей, в противном случае угрожают возбудить против неё уголовное дело. Цымбалюк-Романовская назвала такие действия «открытым шантажом». Сам Джигарханян претензий к ней не имеет, добавила женщина, а вымогательством занимаются именно его адвокаты.