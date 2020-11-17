Цымбалюк-Романовская объяснила, почему не пошла на похороны Джигарханяна

https://static.news.ru/photo/b1e375d2-28d0-11eb-914b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская объяснила, почему проигнорировала прощание со своим бывшим мужем — актёром Арменом Джигарханяном.

По её словам, для неё данное мероприятие было «небезопасным».

Окружение Армена способно на любые поступки. Как минимум они бы пытались меня унизить, а это недопустимо для меня. Армен Борисович не смог защитить себя, и меня уже не сможет, — подчеркнула Цымбалюк-Романовская в беседе со StarHit.

В ночь на 14 ноября Джигарханяна не стало. Артисту было 85 лет, свой юбилей он отпраздновал 3 октября. На мероприятии режиссёр появился в инвалидном кресле. Состояние его здоровья вызвало слёзы у многих гостей.

Артист скончался от остановки сердца. 17 ноября Джигарханяна похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с его дочерью Еленой. Наследница актёра умерла в 1987 году из-за несчастного случая — женщина отравилась угарным газом.

Ранее NEWS.ru писал, что Цымбалюк-Романовская озвучила свою версию того, что мешало её бывшему мужу прожить дольше. По версии пианистки, актёр жил «своим театром», а его в последние годы «окружили сиделки».

То, что творилось вокруг персоны актёра в последнее время, и сократило его жизнь, уверена Цымбалюк-Романовская.