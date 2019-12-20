Фото: vitalinaromanovskaya/instagram.com

Российский певец Николай Басков поделился необычным снимком, где он запечатлён с Еленой Воробей, загримированной под свадебный образ Ксении Собчак. Фото было сделано во время съёмок новогоднего шоу, где артисты представят пародию на скандальную свадьбу телеведущей с режиссёром Константином Богомоловым.

В новогоднюю ночь на канале @tvrussia обсудим свадьбу @xenia_sobchak, в образ которой перевоплотилась @vorobei_elena, — написал Басков на своей странице в Instagram. На фотографии Елену Воробей сложно узнать из-за большого...