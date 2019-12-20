Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская неожиданно поддержала любовницу Евгения Петросяна Татьяну Брухунову, которую в Сети называют новой женой юмориста. Она оставила комментарий на странице женщины, которую пользователи затравили за отсутствие вкуса.
Говорят, я теперь синоним #antifashion, — написала Брухунова, обратившись к хейтерам.
По всей видимости, 30-летнюю помощницу юмориста всерьёз задели слова стилиста Елены Бестави, которая заявила, что Брухунова «не имеет стиля как такового вообще, пользуясь набором модных вещей».
Бывшая жена Джигарханяна поддержала возлюбленную комика, иронично заметив, что и у неё «ужасный вкус».
Думаю, это объясняет, почему мне нравятся ваши луки, — пояснила Цымбалюк-Романовская.
Ранее Татьяна Брухунова опубликовала серию публикаций из Германии. Фотографии и видео говорят о том, что пара счастливо проводит время в Кёльне. Однако хейтерам не понравились тапочки женщины, в которых она гуляет по улицам европейского города, писал NEWS.ru.
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