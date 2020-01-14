https://static.news.ru/photo/f0a36118-36cf-11ea-a0e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: vitalinaromanovskaya/instagram.com

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская намекнула, что у неё завязался новый роман.

Она отметила, что сейчас в её жизни «много чего происходит».

Я счастлива. Мне всегда везло с людьми, — сказала пианистка.

При этом Цымбалюк-Романовская заявила, что не расставалась с Прохором Шаляпиным, отметив, что между ними были «определённые договорённости».

Что-то осуществилось, что-то — нет. Наши отношения никогда не были какими-то особенными, — поделилась она.

Пианистка добавила, что не поддерживает контакт со своим бывшим супругом актёром Арменом Джигарханяном, передаёт Teleprogramma.pro.