Фото: vitalinaromanovskaya/instagram.com

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская намекнула, что у неё завязался новый роман.

Она отметила, что сейчас в её жизни «много чего происходит».

Я счастлива. Мне всегда везло с людьми, — сказала пианистка.

При этом Цымбалюк-Романовская заявила, что не расставалась с Прохором Шаляпиным, отметив, что между ними были «определённые договорённости».

Что-то осуществилось, что-то — нет. Наши отношения никогда не были какими-то особенными, — поделилась она.

Пианистка добавила, что не поддерживает контакт со своим бывшим супругом актёром Арменом Джигарханяном, передаёт Teleprogramma.pro.

Ранее NEWS.ru писал, что певец Прохор Шаляпин оставил свою возлюбленную Виталину Цымбалюк-Романовскую и на время переехал к бывшей любовнице Татьяне Гудзевой. Причиной стало желание артиста выяснить, действительно ли рождённый любовницей малыш является его сыном.

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