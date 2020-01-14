Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская намекнула, что у неё завязался новый роман.
Она отметила, что сейчас в её жизни «много чего происходит».
Я счастлива. Мне всегда везло с людьми, — сказала пианистка.
При этом Цымбалюк-Романовская заявила, что не расставалась с Прохором Шаляпиным, отметив, что между ними были «определённые договорённости».
Что-то осуществилось, что-то — нет. Наши отношения никогда не были какими-то особенными, — поделилась она.
Пианистка добавила, что не поддерживает контакт со своим бывшим супругом актёром Арменом Джигарханяном,
Ранее NEWS.ru писал, что певец Прохор Шаляпин оставил свою возлюбленную Виталину Цымбалюк-Романовскую и на время
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