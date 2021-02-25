«Цыгане, Песков и Басков»: Успенская с размахом отметила 67-летие

https://static.news.ru/photo/3e87b7e4-7766-11eb-9b88-96000091f725_660.jpg Любовь Успенская Фото: uspenskayalubov_official/instagram.com

Певица Любовь Успенская 24 февраля отметила 67-летие. Поздравить артистку пришли Николай Басков, Нелли Кобзон, Яна Кошкина, Анита Цой, Наталья Ионова и многие другие звёзды российского шоу-бизнеса. Также среди гостей в ресторане был замечен и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пришёл без своей знаменитой супруги, фигуристки Татьяны Навки. Она сейчас отдыхает на Алтае. Гостей развлекали цыганскими и еврейскими песнями. Сама Успенская на празднике представила клип на песню «По полюшку».

Именинница предстала перед публикой в обтягивающем чёрном комбинезоне с кожаным корсетом. Видео праздника певица опубликовала в сторис Instagram.

uspenskayalubov_official/instagram.com

Перед празднованием артистка рассказала, что её 67-летие стало одним из лучших дней рождения за всю жизнь. В этот день произошло её долгожданное воссоединение с дочерью. Татьяна Плаксина наконец-то вернулась из Штатов к матери. Правда принимать участие в торжестве она не стала. По словам певицы, после победы над наркотиками шумная компания дочери сейчас будет ни к чему. В качестве подарка маме Плаксина пишет картину.

Татьяна Плаксина и Любовь Успенская находились в затяжной ссоре и не виделись в течение долгих месяцев. Дочь не только вернулась, но и помирилась с родительницей. По словам певицы, всё это время её спасала музыка, писал NEWS.ru.