«Цвет соска»: жена Петросяна оценила бьюти-совет подруги Жена Петросяна удивилась совету актрисы Ергиной по подбору карандаша для губ

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Супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась в Instagram (деятельность в РФ запрещена) реакцией на совет актрисы Ольги Ергиной по подбору карандаша для губ. Жена юмориста опубликовала видео, на котором приятельница рекомендуют выбирать косметический продукт по «цвету соска».

Ты знаешь лучший лайфхак, как подобрать себе карандаш для губ идеальный? Короче, рассказываю: идеальный карандаш для губ — это цвет твоего соска, — сказала Ергина.

Бурхунова ответила на совет Ергиной репликой: «Ты нормальная?». Супруга юмориста иронично заметила, что в таком случае необходимо прийти в магазин и показать грудь консультанту.

Но ты должна знать, какой у тебя цвет соска, — парировала Ергина.

Ранее Брухунова ответила на слухи, что ее дочь Матильда появилась на свет благодаря суррогатной матери. Супруга юмориста назвала подобные предположения «идиотскими доводами».

До этого жена Петросяна рассказала, что у нее с детьми общая дата рождения. Татьяна уточнила, что она, сын Ваган и дочь Матильда родились 13 числа, но в разные месяцы и годы.

Петросян и Брухунова слухи о суррогатном материнстве отвергали. Жена юмориста подчеркивала, что муж здоров и не имеет противопоказаний к зачатию.