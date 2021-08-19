COVID-привилегия Николь Кидман разозлила жителей Гонконга

Голливудской актрисе Николь Кидман разрешили не соблюдать COVID-карантин после прилёта в Гонконг. Привилегия артистки разозлила местных жителей, передаёт агентство Reuters. Звезда приехала в мегаполис для съёмок в сериале «Экспаты».

От ограничений Кидман освободили власти региона. Но другие гости Гонконга, прибывающие из-за границы, всё равно обязаны изолироваться на срок от недели до 21 дня. Причём это касается и вакцинированных людей. Юзеры жёстко раскритиковали и звезду, и местных чиновников, обвинили их в неуважении к окружающим: «Что она себе позволяет?», «Наши власти пресмыкаются перед США и Голливудом, а на нас наплевать, спасибо большое!», «Ей развлечение, а нам — ковидная клетка!».

Гонконг является специальным административным районом Китая и одним из крупнейших финансовых центров не только Азии, но и всего мира. Население — 7,4 млн человек.

Накануне Кидман раскрыла, как её супруг Кит Урбан относится к постельным сценам с её участием. Она отметила, что возлюбленный «всё понимает и не вмешивается», а также не читает сценарии и не знает, что происходит на съёмочной площадке. Урбан и Кидман поженились 25 июня 2006-го, через два года у них родилась дочь Сандэй Роуз, а 28 декабря 2010-го появился на свет второй общий ребёнок — тоже девочка, её назвали Фэйт Маргарет.

Ранее австралийская актриса Николь Кидман получила удар по лицу программкой во время посещения Сиднейского оперного театра. Об инциденте рассказал её супруг Кит Урбан. На женщину напал один из зрителей. Его возмутили овации, которые супруги устроили после спектакля.