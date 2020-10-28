Цивин и Дрожжина вернут имущество семье Баталова

https://static.news.ru/photo/046c47da-19b7-11eb-8b42-fa163e074e61_660.jpg Михаил Цивин Фото: Пресс-служба Хамовнического суда

Супруги Михаил Цивин и Наталия Дрожжина, обвиняемые в мошенничестве по делу о наследстве Алексея Баталова, собираются вернуть всё имущество семье прославленного советского артиста. Об этом в разговоре с журналистами сообщил адвокат пары Анатолий Кучерена.

В сентябре Гитана Леонтенко и 52-летняя дочь Баталова, с детства страдающая ДЦП, обратились в полицию из-за того, что значительная сумма денег, а также квартиры оказались переписаны на заслуженную артистку России Наталию Дрожжину. Она и её муж, юрист Михаил Цивин, дружили с семьёй Баталова. После проверки было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

По словам Кучерены, Цивин и Дрожжина обратились к нему примерно две недели назад. Адвокат встретился с предполагаемыми мошенниками. В результате разговора стороны пришли к решению, что семье Баталова «надо всё вернуть».

Изначально подписать необходимые бумаги планировалось в студии Никиты Михалкова. Однако выяснилось, что оригиналы документов находятся у следователя, а само имущество арестовано. Кучерена рассказал, что снять арест правоохранители не соглашаются. Как отметил юрист, имущество, оформленное на Дрожжину, пара готова вернуть. Речь идёт об одной трети доли в квартире по улице Серафимовича и нежилом помещении там же, а также о квартире в 1-м Самотёчном переулке.

Дрожжина и Цивин признают вину. Они хотят исправить ситуацию. Ведь обе семьи общались много лет. А раз так, то можно было бы всю историю вывести из уголовной плоскости, — цитирует адвоката телеканал «360».

Как ранее писал NEWS.ru, вдова Баталова Гитана Леонтенко прокомментировала задержание супругов. Им предъявили обвинение в мошенничестве с имуществом прославленного артиста.