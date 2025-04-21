Цискаридзе рассказал о пережитой смертельной болезни Цискаридзе рассказал, как чудом пережил заражение стафилококком

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Звезда балета Николай Цискаридзе в программе «Сегодня вечером» поделился историей из своей юности, когда он провел месяц в больнице с опасным заболеванием. Речь шла о заражении золотистым стафилококком.

Народный артист РФ также рассказал, что ему пришлось перенести 10 операций. К нему в палату пригласили священника, и после причастия состояние резко улучшилось: боль и температура исчезли, хотя до этого артист месяц страдал от тяжелых мучений.

По словам артиста, он чудом остался жив. В то же время и от того же недуга в клинике скончался сын Жерара Депардье, которому врачи помочь не смогли. Николай отметил, что благодарен докторам за спасение.

Ранее Николай Цискаридзе заявил, что балет «Щелкунчик», который показывают в Большом театре, невозможно смотреть. По его словам, это связано с очень плохим составом артистов и отсутствием профессионалов, которые могли бы качественно подготовить спектакль.

До этого российская артистка балета Светлана Захарова рассказала, что ей было очень сложно работать с Николаем Цискаридзе. По ее словам, он хороший танцовщик, но плохой партнер. Захарова также вспомнила, что Цискаридзе тяжело давались поддержки из-за его «женской физики: тонкая талия и худые руки».