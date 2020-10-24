Цискаридзе рассказал, как поступает с теми, кто оскорбляет его в соцсетях

https://static.news.ru/photo/69aed27a-1606-11eb-b3bb-fa163e074e61_660.jpg Николай Цискаридзе Фото: tsiskaridzenikolay/instagram.com

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе во время пандемии освоил социальные сети и теперь старается ежедневно радовать подписчиков новыми постами. При этом он часто сталкивается с критикой в комментариях.

По словам артиста, он пытается сдерживаться и не вступать в споры, однако если человек перегибает палку и прибегает к откровенным оскорблениям, то приходится блокировать его.

Уже давно живу по принципу: «Мне всё равно, что вы обо мне думаете, я не думаю о вас вовсе». Более того, когда оскорбляют меня, мне всё равно. А вот когда кого-то другого, мне становится очень неприятно, — поделился 46-летний Цискаридзе.

Он отметил, что не думал заводить официальные аккаунты, однако в современном мире без этого не обойтись. Артист назвал соцсети другой реальностью, которой он раньше никогда не интересовался, передаёт StarHit.

Как писал NEWS.ru, ранее Цискаридзе в разговоре с журналистами высказался по поводу скандала между певицей Любовью Успенской и её дочерью Татьяной Плаксиной. Заявлениям девушки он посоветовал не придавать особого значения.