Цискаридзе раскритиковал отдых на Мальдивах

Народный артист РФ Николай Цискаридзе остался недоволен отдыхом на Мальдивах. Как
Мне было не очень. Мне не подходит еда. Я чувствую эту опреснённую воду. Я кавказец, для меня всё должно иметь вкус, — пожаловался он.
По словам Цискаридзе, на Мальдивах он отдыхал уже в четвёртый раз. В этот раз он снова выбрал острова, поскольку это одно из немногих направлений, открытых после пандемии.
Артист также раскритиковал и отдых в Сочи. На российском курорте ему нравится всё, кроме цен. Как заявил Цискаридзе, отдавать по 13–15 тысяч за «мороженое и салат» он не готов.
Ранее NEWS.ru писал, что российские отели повысили стоимость летнего пребывания туристов. Цены выросли в среднем на 15–20% по сравнению с 2020 годом. Подорожание затронуло большинство популярных у туристов регионов — от Казани и Калининграда до Крыма и Краснодарского края. Так, например, в первой половине марта средняя стоимость одной ночи в гостинице в Краснодарском крае в среднем увеличилась на 35%, в Санкт-Петербурге на 30%, а в Крыму — на 15%.