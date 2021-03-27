Цискаридзе раскритиковал отдых на Мальдивах

https://static.news.ru/photo/12821942-8f93-11eb-8ccc-96000091f725_660.jpg Николай Цискаридзе Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Народный артист РФ Николай Цискаридзе остался недоволен отдыхом на Мальдивах. Как рассказал артист балета в эфире программы «Секрет на миллион», ему не понравилась местная кухня да и сами острова.

Мне было не очень. Мне не подходит еда. Я чувствую эту опреснённую воду. Я кавказец, для меня всё должно иметь вкус, — пожаловался он.

По словам Цискаридзе, на Мальдивах он отдыхал уже в четвёртый раз. В этот раз он снова выбрал острова, поскольку это одно из немногих направлений, открытых после пандемии.

Артист также раскритиковал и отдых в Сочи. На российском курорте ему нравится всё, кроме цен. Как заявил Цискаридзе, отдавать по 13–15 тысяч за «мороженое и салат» он не готов.

Ранее NEWS.ru писал, что российские отели повысили стоимость летнего пребывания туристов. Цены выросли в среднем на 15–20% по сравнению с 2020 годом. Подорожание затронуло большинство популярных у туристов регионов — от Казани и Калининграда до Крыма и Краснодарского края. Так, например, в первой половине марта средняя стоимость одной ночи в гостинице в Краснодарском крае в среднем увеличилась на 35%, в Санкт-Петербурге на 30%, а в Крыму — на 15%.