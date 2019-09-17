https://static.news.ru/photo/4795b254-d989-11e9-ab57-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Alexander Keltik/Global Look Press

Руководитель Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, находящийся в дружеских отношениях с актрисой Анастасией Заворотнюк, попросил россиян не думать о плохом и помолиться за её здоровье.

Надо только молиться и ждать, когда придут хорошие вести, — сказал он в беседе с «Комсомольской правдой» .

Цискаридзе также подчеркнул, что в настоящее время никто не знает, какие шансы на жизнь у Завортнюк, однако выразил надежду на её выздоровление.

Я верю, что врачи помогут. Мы с ней много работали и очень дружим, — признался артист балета.

Он отказался говорить о болезни актрисы, а также заявил, что не верит в страшный диагноз, о котором сообщается в СМИ, пока не будет официального подтверждения.

Не надо сотрясать воздух разговорами. В страшный диагноз не хотелось верить. Никто не верит. Официальных заявлений ещё не было, — подчеркнул Цискаридзе.

13 сентября Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи у неё диагностировали злокачественную опухоль мозга. Затем стало известно, что её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 16 сентября стало известно о развитии пневмонии и полиорганной недостаточности у звезды сериала «Моя прекрасная няня». Предполагается, что опухоль мозга у 48-летней актрисы возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО. В октябре 2018 года у неё родилась дочь Мила.

Ранее News.ru писал о том, что практикующий анестезиолог-реаниматолог одной из ведущих федеральных больниц предположил, что у актрисы Анастасии Заворотнюк, находящейся в крайне тяжёлом состоянии в одной из больниц Москвы, начался сепсис. По его словам, о начале заражения крови у актрисы говорят осложнения в виде пневмонии и полиорганной недостаточности.