Цискаридзе назвал имя любимой женщины Цискаридзе признался в любви к Пугачевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Цискаридзе

Артист балета Николай Цискаридзе рассказал в интервью Светлане Бондарчук, что продолжает поддерживать общение с Аллой Пугачевой после ее отъезда из России. Несмотря на различия в политических взглядах, балетмейстер не изменил мнение об артистке.

Я обожаю Пугачеву, для меня ее творчество всегда выше всего остального. Даже я, имеющий возможность с ней пообщаться достаточно близко, потому что мы много раз виделись, все равно не могу сказать, что хорошо знаю Пугачеву. Я люблю Аллу Борисовну, потому что я без нее не могу жить, — рассказал Цискаридзе.

Ранее народный артист России Андрис Лиепа назвал Цискаридзе замечательным танцором и одним из самых образованных из мира балета. По его словам, они давно знакомы и дружат. Лиепа также восхитился партиями Цискаридзе в спектаклях из репертуара «Русских сезонов».

Психолог Вероника Степанова на своем YouTube-канале заявила, что Цискаридзе является истероидным нарциссом, которому важно демонстрировать свое превосходство. По ее словам, он вовремя ушел со сцены и выбрал правильный путь, став директором академии им. Вагановой. Специалист считает, что Цискаридзе умеет адекватно оценивать собственные возможности.

Как подчеркнула психолог, артист балета имеет дружелюбный характер, несмотря на желание быть в центре внимания. По ее словам, в Цискаридзе очень много маскулинности.